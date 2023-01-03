قناة “كويت سبورت” في خليجي 25 .. على موعد مع التميز أم الإخفاق؟

مع اختتام كأس العالم قبل أيام، نتوجه بالأسئلة التالية لوزير الاعلام والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون من التقييم والمراجعة لتلافي الأخطاء وتطوير العمل.

تم ارسال وفد تلفزيوني “قناة كويت سبورت” لانتاج رسائل ومواد تلفزيونية وساعات برامجية خاصة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم في قطر.

ضم الوفد حوالي ١٤ من العاملين في تلفزيون الكويت، فهل تم تقييم أداء الوفد وانتاجه خلال هذه الفترة؟

ما الذي تميزوا به مقارنة بالقنوات الكويتية الخاصة والصحف الالكترونية؟

لن نطلب مقارنة انتاج وفدكم بما تنتجه قناة Bein Sports وقنوات الكاس القطرية مثلا لكن ، قارنوا رسائلهم وبرامجهم بالانتاج الكويتي الخاص.

كتبنا أكثر من مرة ، إذا لم يكن هناك قد على الابداع والتميز عن أي وسائل اعلام أخرى فبإمكانكم توفير الميزانية الكبيرة لإرسال الوفود التلفزيونية لأن كل ما تم انتاجه – تقريبا- يمكن الاستغناء عنه برسالة يومية فقط في البرامج الاخبارية، لأنه خلال فترة كأس العالم تكن هناك رسالة يومية بشكل متصل تبث عن طريق قناة كويت سبورت.

تم بث برنامج (قطر في عيون الكويت) لمدة يومين من كل أسبوع ( البرنامج لم يقدم أي إضافة ، سوى إستضافة شخصيات رياضية ) يمكن الاستعاضة عنها باتصال هاتفي أو عبر مكالمة فيديو.

أيضا كان هناك ثلاث مذيعين لم يتم إستثمارهم من خلال البرامج المختلفة.

كما تم بث برنامج من الكويت اسمة (هلا مونديال) فهل كان هذا البرنامج يستحق إرسال فريق بعدد مبالغ به على رأسه المدير المكلف حاليا؟ خاصة وأنه نما إلى علمنا بإن الوزارة تسعى حاليا لتقليص الميزانية .. فهل نرى نفس الأخطاء تتكرر مع وفد “ضخم” آخر سيتم إرساله إلى إلى (خليجي 25) في البصرة؟!

سياسة التنفيع في إرسال بعض “الوفود” التلفزيونية يجب أن تتوقف، فالغرض هو مواكبة أي حدث رياضي بانتاج اعلامي متميز، وليس فقط من أجل “الإشعارات” وحشو الأسماء فيها حشوا.

علامة استفهام:

كم معد برامج لديكم في قناة “كويت سبورت” ؟.. هل صحيح تم إرسال معد أو أكثر “من خارج القناة” ضمن الوفد الإعلامي المرسل إلى البصرة؟

العين تراقب

محرر الشؤون المحلية