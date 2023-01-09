استقبلت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الاثنين في ميناء الشويخ سفينة الركاب السياحية (أرتانيا MS ARTANIA) التي تقل على متنها حوالي ألف سائح من الجنسيات الأوروبية.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن وصول السفينة الى الكويت يأتي ضمن برنامجها السياحي بزيارة عدد من الموانئ العالمية والعربية والخليجية.

وأضافت أن استقبالها للسفينة يعد رافدا من روافد تنشيط السياحة البحرية في البلاد وتنفيذا للرؤية التي تعمل على تنفيذها المؤسسة ضمن حزمة من المشاريع المدرجة تحت خطة التنمية (كويت جديدة 2035) والمتمثلة في مشروع توسعة ميناء الشويخ وإعادة تأهيل الأرصفة اضافة الى مشروع إنشاء مبنى محطة ركاب السفن السياحية.

وتعد السفينة السياحية أرتانيا الأكبر ضمن اسطول الشركة الألمانية (Phoenix Reisen) إذ يصل طولها 231 مترا وعرضها 29 مترا وارتفاعها 9 طوابق.

وتشمل جولتها عددا من دول الخليج العربي وهي اول سفينة سياحية تصل الى الكويت منذ عام 2012.