فيديو سبر

#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : القضية ليست بإسقاط القروض.

10 يناير، 2023
أضف تعليق
1 دقائق
الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق