فيديو سبر

#فيديو | النائب #سعود_العصفور : لهذا السبب صوّت برفض الميزانية العامة . #الحوار_السياسي

15 يناير، 2023
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