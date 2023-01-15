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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 15 يناير 2023
15 يناير، 2023
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 14 يناير 2023
14 يناير، 2023
محليات
“القوى العاملة”: 3 أسباب لوقف صرف بدل البطالة
13 يناير، 2023
#فيديو | النائب #سعود_العصفور : لهذا السبب صوّت برفض الميزانية العامة .#الحوار_السياسي pic.twitter.com/S6mIyh648X— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 14, 2023
#فيديو | النائب #سعود_العصفور : لهذا السبب صوّت برفض الميزانية العامة . #الحوار_السياسي
15 يناير، 2023
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