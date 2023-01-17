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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 17 يناير 2023
17 يناير، 2023
برلمان • محليات
الحكومة ترد إلى المجلس قانون إضافة ربات البيوت لـ”عافية”
16 يناير، 2023
#فيديو متداول | انهيار أجزاء من طريق الشعيبة بسبب غزارة الأمطار وهيئة "الطرق" تعمل على عزل الموقع وحل مشكلته pic.twitter.com/ah3MZPIE9n— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 17, 2023
#فيديو متداول | انهيار أجزاء من طريق الشعيبة بسبب غزارة الأمطار وهيئة “الطرق” تعمل على عزل الموقع وحل مشكلته
17 يناير، 2023
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