فيديو سبر

#فيديو متداول | انهيار أجزاء من طريق الشعيبة بسبب غزارة الأمطار وهيئة “الطرق” تعمل على عزل الموقع وحل مشكلته

17 يناير، 2023
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