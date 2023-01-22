الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
محليات
“التربية”: فتح باب التعاقدات المحلية للمعلمين للعام المقبل
22 يناير، 2023
برلمان
“المالية البرلمانية”: لا سحب لشراء القروض.. إلا بالتعهدات
22 يناير، 2023
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 22 يناير 2023
22 يناير، 2023
#فيديو | النائب مبارك الحجرف : الحكومة تمارس دور طفولي .." يا هالمركب ولا ما أركب"؟! pic.twitter.com/vwESbflrGV— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 22, 2023
#فيديو | النائب مبارك الحجرف : الحكومة تمارس دور طفولي ..” يا هالمركب ولا ما أركب”؟!
22 يناير، 2023
1 دقائق
أضف تعليق