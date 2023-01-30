فيديو سبر

#فيديو | النائب شعيب المويزري عن تقرير اللجنة المالية حول زيادة الحد الأدنى للمتقاعدين

30 يناير، 2023
أضف تعليق
1 دقائق
الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق