فيديو سبر

#فيديو | النائب شعيب المويزري: “تفهم ما تفهم مشكلتك.. لا يمكن أن تدار الشعوب وتصلح أحوال البلد بالعناد والمكابرة”

31 يناير، 2023
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