محليات

“الكهرباء” جاهزة لتوصيل التيار لـ 871 قسيمة في “جنوب عبدالله المبارك”

4 فبراير، 2023
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أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهوزيتها لاستقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي لـ 872 قسيمة في منطقة جنوب عبدالله المبارك وتحديدا في القطعتين 1، 2 وذلك بعد قيام الوزارة بتشغيل 23 محطة تحويل ثانوية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

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