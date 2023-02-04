أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهوزيتها لاستقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي لـ 872 قسيمة في منطقة جنوب عبدالله المبارك وتحديدا في القطعتين 1، 2 وذلك بعد قيام الوزارة بتشغيل 23 محطة تحويل ثانوية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
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“الكهرباء” جاهزة لتوصيل التيار لـ 871 قسيمة في “جنوب عبدالله المبارك”
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