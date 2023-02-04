“الكهرباء” جاهزة لتوصيل التيار لـ 871 قسيمة في “جنوب عبدالله المبارك”

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهوزيتها لاستقبال طلبات ايصال التيار الكهربائي لـ 872 قسيمة في منطقة جنوب عبدالله المبارك وتحديدا في القطعتين 1، 2 وذلك بعد قيام الوزارة بتشغيل 23 محطة تحويل ثانوية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.