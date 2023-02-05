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العربي والسالمية في نهائي كأس سمو ولي العهد غداً
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4 فبراير، 2023
#فيديو | "الداخلية": إغلاق فوري لأكبر مصنع في منطقة الشويخ الصناعية لصناعة العوادم التي تخرج منها أصوات مزعجة. pic.twitter.com/u2BjiNLfrs— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 5, 2023
#فيديو | “الداخلية”: إغلاق فوري لأكبر مصنع في منطقة الشويخ الصناعية لصناعة العوادم التي تخرج منها أصوات مزعجة.
5 فبراير، 2023
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