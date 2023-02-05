فيديو سبر

#فيديو | “الداخلية”: إغلاق فوري لأكبر مصنع في منطقة الشويخ الصناعية لصناعة العوادم التي تخرج منها أصوات مزعجة.

5 فبراير، 2023
أضف تعليق
1 دقائق
الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق