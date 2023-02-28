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#فيديو | وزير الداخلية يشرف على ضبط أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية و6 متهمين pic.twitter.com/bVrMKQqRpB— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 27, 2023
#فيديو | وزير الداخلية يشرف على ضبط أكثر من ربع طن من مادة الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية و6 متهمين
28 فبراير، 2023
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