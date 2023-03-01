“المرور”: 74 مليون دينار مخالفات و322 حالة وفاة في 2022

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، بدء العمل والتنسيق مع دولة الإمارات لتحصيل مخالفات المرور بين البلدين كخطوة أولى، تلحقها مستقبلاً بقية دول مجلس التعاون، مطالباً نواب مجلس الأمة بالإسراع في إقرار تعديل قانون مخالفات المرور، للحد من الحوادث المرورية وتقليل نسبة الوفيات.

وأكد الصايغ، خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «حياتك أمانة»، أن أغلب المعاملات المرورية تجرى حالياً إلكترونياً، ضمن خطة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات انجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين.

وفي بداية المؤتمر، تطرّق الصايغ إلى آلية عمل اللجنة المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد، مؤكداً أن رجل المرور وُجد لخدمة المواطن والمقيم، وأن أسبوع المرور هو للتوعية لا لتحرير المخالفات.

تعاون خليجي

من جانبه، أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، أن أسبوع المرور الخليجي يهدف الى تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون فيما يخص قطاع المرور ونشر التوعية المرورية وإطلاع المواطنين على إنجازات المرور، والتباحث وتقييم العمل المروري.

الخدة: كاميرات الجيل السادس سجلت 3394 مخالفة حزام أمان و2083 استخدام هاتف نقال خلال شهرين

وبيّن الخدة خلال رده على أسئلة الصحافيين أن قانون مخالفات المرور الحالي لا يصلح، حيث مضى على إقراره عشرات السنوات، والآن الأوضاع والطرق تغيّرت وعدد السيارات في زيادة، فلا بدّ من إقرار قانون المرور الجديد الذي يبحث في أروقة مجلس الأمة، للحد من الحوادث والوفيات، مؤكداً أن جميع دول الخليج غلّظت العقوبات والمخالفات المرورية، وكانت النتيجة لديها انخفاض نسبة الوفيات والحوادث المرورية.

وأوضح أن هناك لجنة مشتركة بين قطاع المرور ووزارة التجارة وبلدية الكويت لرصد المحالّ والمصانع والمخازن التي تروّج عوادم السيارات المخالفة، مشيراً إلى أنه تم أخيراً مداهمة عدة مخازن ومصانع ومحال تبيع هذه العوادم، وتم إغلاقها، للحد من ظاهرة الأصوات المزعجة التي تخرج من العوادم، لافتاً إلى أن المخالفات الجسيمة لا نقبل بها الصلح، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها من خلال حجز السيارة.

وكشف أن الإحصاءات أشارت إلى أن مجموع المخالفات المرورية بلغ 4 ملايين و237 ألفاً و454 مخالفة، فيما بلغت قيمة المخالفات المرورية 73 مليوناً و576 ألفاً و375 ديناراً.

رخص السوق

ولفت إلى أن الإحصاءات بيّنت أن عدد رخص السوق السارية والمسجلة بالحاسب الآلي بلغ عددها مليوناً و655 ألفاً و408 رخص قيادة، في حين بلغ عدد المركبات المسجلة بالحاسب الآلي مليونين و422 ألفاً و223 مركبة، بينما بلغ إجمالي معاملات المركبات المسجلة 552 ألفاً و478 معاملة.

وبينت الإحصاءات انخفاض نسبة الحوادث المرورية لعام 2022، حيث بلغ عددها 68 ألفاً و770 حادثاً، وفي عام 2018 بلغ عدد الحوادث 98 ألفاً و329 حادثاً.

انخفاض عدد حوادث المرور خلال العام الماضي إلى 68770

وقال إن قطاع المرور حريص على تطوير وتزويد القطاع بالآليات والأجهزة الحديثة، حيث تم إدخال عدد 200 دورية مرور جديدة للخدمة، ليبلغ عدد دوريات المرور 800 دورية، لافتاً الى أنه تم إدخال 300 دراجة نارية جديدة للخدمة، ليصبح عدد الدراجات المرورية العاملة في الخدمة 399 دراجة، مردفاً: كما تم توريد 66 لوحة إلكترونية للرسائل المتغيرة وتوريد 200 كاميرا للرصد المروري وتوزيعها على الطرقات.

ولفت الخدة الى أن كاميرات الجيل السادس، التي تم تركيبها أخيراً، سجلت 3394 مخالفة حزام أمان و2083 مخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة خلال الفترة من أول يناير حتى 27 فبراير الماضيين.

فريق عمل واحد

من جانبه، وجّه رئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي، العميد إبراهيم الجلال، الشكر للقيادة العليا للداخلية على ثقتهم لاختيارنا كفريق عمل واحد بالعمل في لجنة أسبوع المرور الخليجي، مضيفا: سنعمل بكل طاقاتنا دون كلل أو ملل، وعلى ضوء ذلك كان تركيز عملنا هو نشر التوعية المرورية، مما سيكون له الأثر البالغ في التقليل من انخفاض الحوادث المرورية وحفظ أرواح الناس.

وبيّن الجلال أن اختيار الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي شعار أسبوع المرور»حياتك أمانة»، جاء متنوعاً في الشكل والمضمون، وعليه نكثف كل جهودنا من أجل توصيل رسالة كاملة من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة، فهم يتحملون جزءاً كبيراً من المسؤولية، نظراً لدورهم الكبير في إيصال المعلومات والمفاهيم الصحيحة إلى الجميع، وترسيخ الثقافة المرورية لدى مستخدم الطريق، والابتعاد عن التصرفات الخاطئة التي تعرّض للمساءلة.

وفاة 322 في حوادث سير

قدّم اللواء الخدة شرحا للإحصائية المرورية لعام 2022، أكد خلالها أن نسبة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية انخفضت عن الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات لعام 2022 الماضي 322 حالة، فيما بلغت 323 عام 2021.

وذكر أنه في عام 2020 بلغ عدد الوفيات 352، بينما في عام 2019 بلغ 334 حالة وفاة، أما عام 2018 فقد بلغت حالات الوفيات 403، مما يعني أن العدد إلى انخفاض.

4 ملايين مخالفة وحجز 5 آلاف مركبة

ذكر الخدة أن عدد المخالفات المباشرة المسجلة خلال عام 2022 بلغ مليوناً و384 ألفاً و842 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات غير المباشرة مليونين و852 ألفاً و612 مخالفة، مبينا أن عدد مخالفات تجاوز السرعة بلغ مليونين و653 ألفاً و5 مخالفات.

وبيّن أن عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بلغ أكثر من 236 ألفاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المركبات المحجوزة بلغ 5076 مركبة، فضلاً عن حجز 798 دراجة نارية.