سفيرا ⁧‫الكويت‬⁩ في ⁧‫الرياض‬⁩ و ⁧‫واشنطن‬⁩ يؤديان اليمين الدستورية

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح؛ حيث قدم لسموه رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية والشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تسلمهما منصبيهما الجديدين.

حضر مراسم أداء القسم رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.