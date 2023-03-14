“الداخلية” لـ المواطنين والمقيمين: التسوّل جريمة مجتمعية أبلغوا عنها

شددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التصدي لظاهرة التسول باعتبارها جريمة في حق المجتمع وتسيء إلى المظهر الحضاري للبلاد خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحافي المواطنين والمقيمين الى التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة عبر الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على الهواتف التالية (97288211 / 97288200 / 25582581 / 25582582).

وقالت إنه يمكن الإبلاغ كذلك عن حالات التسول عن طريق هاتف الطوارئ رقم 112 والذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة، مشيرة الى أن المواطن خفير على وطنه وحريص على الصالح العام.