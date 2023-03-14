حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 15 مارس 2023

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .



ليلاً:

مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 28°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.