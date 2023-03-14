محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 15 مارس 2023

14 مارس، 2023
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
15 مارس 2023

حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .

ليلاً:
مائل للبروده و غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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