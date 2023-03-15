“البلدية” ترفع نفايات وحيوانات نافقة من موقع في العبدلي وتطبق بند الجزاءات على شركة التنظيف المسؤولة

باشر الفريق الرقابي في إدارة النظافة بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنظيف موقع في منطقة العبدلي من النفايات والحيوانات النافقة ومحاسبة شركة التنظيف المشرفة على المنطقة، حيث تم رفع المخلفات والتأكد من تنظيفه بشكل فوري، وذلك ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» وبناء على توجيهات مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ونائب المدير العام لشؤون قطاع بلدية محافظتي العاصمة والجهراء المهندس ثامر المطيري.

وأشارت بلدية الكويت إلى قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات بفرع بلدية المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتنظيف الموقع بالكامل فضلا عن تفعيل الدور الرقابي وعمل خصومات على الشركة لتقاعسها في أداء الأعمال المناطة بها، من خلال تطبيق بند الجزاءات في العقد المبرم مع البلدية. وقد أسفرت الحملة عن رفع 342 متراً مكعباً من الأنقاض وإرسالها إلى المردم.