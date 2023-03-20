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عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 20 مارس 2023
20 مارس، 2023
#فيديو | حمد المدلج : 20 نائباً أسقطهم الشعب الكويتي اليوم عادوا نواباً … هذا المجلس سقطت شرعيته السياسية pic.twitter.com/G0ysgdsCq4— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٠ مارس ٢٠٢٣
#فيديو | حمد المدلج : 20 نائباً أسقطهم الشعب الكويتي اليوم عادوا نواباً … هذا المجلس سقطت شرعيته السياسية
20 مارس، 2023
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