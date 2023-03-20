فيديو سبر

#فيديو | حمد المدلج : 20 نائباً أسقطهم الشعب الكويتي اليوم عادوا نواباً … هذا المجلس سقطت شرعيته السياسية

20 مارس، 2023
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