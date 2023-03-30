عاملون في “هيئة الإعاقة” يؤكدون تضررهم من قرار ساعات العمل في رمضان

أعرب عاملون في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في كل من إدارات التأهيل المهني والتدخل المبكر والرعاية النهارية للمعاقين المشمولين ببدل النوبة , أ , عن تضررهم من نظام العمل والقرار الإداري الخاص بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك داخل الهيئة.

وكشفوا عن أنهم غير مشمولين بنظام الدوام المرن حيث طلبت إدارتهم البقاء 8 ساعات عمل يومياً خلال الشهر الكريم اعتباراً من ال 9 صباحاً إلي ال 5 مساءاً أو من ال7 والنصف صباحاً إلي ال 3والنصف مساءاً رغم عدم وجود كتاب رسمي صادر من ديوان الخدمة المدنية بهذا التكليف.

وأضافوا أنهم منعوا من حق الحصول علي تخفيف ساعات العمل المعمول بها في كل الجهات الحكومية خلال رمضان أسوة بزملائنا وهو الأمر الذي اعتدنا عليه منذ بداية عملنا بنظام النوبة فالمتعارف علية هو بقاؤنا ساعة واحدة بعد انتهاء دوام زملائنا سواء قبل او خلال رمضان