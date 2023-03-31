الاتحاد الفرنسي يرفض إيقاف المباريات لإفطار اللاعبين

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعليماته لحكام مباريات الدوري الفرنسي وذلك بعدم إيقاف المباريات التي تقام في فترة الصيام، لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين لكسر صيامهم وتناول بعض المشروبات والمأكولات السريعة.

وأشار الاتحاد إلى أن اتخاذه لهذا القرار جاء لعدم وجود لائحة خاصة في النظام الأساسي للاتحاد تتيح ذلك.

وشدد الاتحاد على أن من يخالف هذه التعليمات سيكون معرضاً لإجراءات قانونية وعقوبات تأديبية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار الاتحاد الانكليزي ورابطة الأندية المحترفة بالبرميرليغ قراراً معاكساً من خلال توفير فترة راحة لإفطار اللاعبين المسلمين خلال المباريات.