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#فيديو | #ترامب لحظة دخوله محكمة #مانهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة شده— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٤ أبريل ٢٠٢٣
pic.twitter.com/2NUFprLobV
#فيديو | #ترامب لحظة دخوله محكمة #مانهاتن للاستماع إلى لائحة الاتهام الموجهة شده
4 أبريل، 2023
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