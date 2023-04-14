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#فيديو | ربع مليون مُصلّ يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في #المسجد_الأقصى المبارك— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٤ أبريل ٢٠٢٣
pic.twitter.com/HjzZ6MAI2q
#فيديو | ربع مليون مُصلّ يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في #المسجد_الأقصى المبارك
14 أبريل، 2023
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