فيديو سبر

#فيديو | ربع مليون مُصلّ يؤدون صلاة الجمعة الرابعة من رمضان في #المسجد_الأقصى المبارك

14 أبريل، 2023
أضف تعليق
1 دقائق
الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق