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عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 24 أبريل 2023
24 أبريل، 2023
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 23 أبريل 2023
23 أبريل، 2023
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 22 أبريل 2023
22 أبريل، 2023
فيديو | وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد يستقبل المواطنين العائدين من #السودان pic.twitter.com/F4OCyYwCFo— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٣ أبريل ٢٠٢٣
فيديو | وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد يستقبل المواطنين العائدين من #السودان
23 أبريل، 2023
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