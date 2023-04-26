فيديو سبر

#فيديو متداول | “شبل” يتجوّل في منطقة صباح الأحمد ورجال النجدة والمرور يتعاملون معه بإنتظار الجهات المختصة.

26 أبريل، 2023
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