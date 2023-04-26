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“السكنية”: بدء استقبال أذونات البناء بأربع ضواح في المطلاع
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إلغاء نحو 70 رحلة جوية في مطار برلين بسبب الإضراب
24 أبريل، 2023
#فيديو متداول | "شبل" يتجوّل في منطقة صباح الأحمد ورجال النجدة والمرور يتعاملون معه بإنتظار الجهات المختصة. pic.twitter.com/M9BSD4XWod— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٦ أبريل ٢٠٢٣
#فيديو متداول | “شبل” يتجوّل في منطقة صباح الأحمد ورجال النجدة والمرور يتعاملون معه بإنتظار الجهات المختصة.
26 أبريل، 2023
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