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#فيديو #خالد_العتيبي : انتخابات 2022 هي الأنزه في تاريخ الكويت والدليل سقوط كل من يعتمد على شراء الأصوات pic.twitter.com/rQA2upAzMo— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٥ مايو ٢٠٢٣
#فيديو #خالد_العتيبي : انتخابات 2022 هي الأنزه في تاريخ الكويت والدليل سقوط كل من يعتمد على شراء الأصوات
5 مايو، 2023
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