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الإعلامي عبيد العتيبي في ذمة الله .. و سبر تعزي
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#فيديو | سعود العصفور مترشحا عن الدائرة الخامسة:— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٦ مايو ٢٠٢٣
من يريد حرمان المتجنسين من التصويت هدفه تمزيق المجتمع الكويتي pic.twitter.com/etO7b703az
#فيديو | سعود العصفور مترشحا عن الدائرة الخامسة: من يريد حرمان المتجنسين من التصويت هدفه تمزيق المجتمع الكويتي
6 مايو، 2023
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