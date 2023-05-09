تعيين طبيب كويتي بمجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات بقطر

قال وزير الصحة الكويتي الاسبق الدكتور محمد الهيفي ان تعيينه عضوا في مجلس أمناء مختبر مكافحة المنشطات في قطر يعد مصدر فخر له ولأسرة الطب الكويتية نظرا لأهمية دور المختبر في مكافحة هذه الآفة في صفوف الرياضيين بمختلف الألعاب الرياضية.

وقال الهيفي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان انضمامه لعضوية هذا الصرح الطبي الرياضي المهم يعد نقلة مهمة في مسيرته المهنية اذ ان المجلس منوط بوضع السياسة العامة للمختبر والإشراف على تنفيذها.

واضاف ان المجلس سيضع الخطط والبرامج والمشروعات الهادفة للارتقاء بالمختبر وهو الوحيد المعتمد من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) في منطقة الشرق الأوسط فضلا عن الموافقة على الاتفاقيات التي يكون المختبر طرفا فيها.

واشار الى ان المختبر الذي افتتح في عام 2012 في منطقة اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة أسهم بسرعة إنجاز التحاليل الخاصة بالرياضيين بمنطقة الشرق الاوسط وغرب أفريقيا وغيرها من المناطق كما نجح نجاحا باهرا في برنامج (مكافحة المنشطات الشامل) الذي أشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل واثناء مونديال (قطر 2022).

وشدد الهيفي على انه سيضع كافة خبراته المهنية والادارية في خدمة المجلس لمواصلة النجاح وتحقيق الاهداف المرسومة بإرساء اسس العدالة والنزاهة في المسابقات الرياضية معربا عن شكره العميق لقطر قيادة وشعبا على هذه الثقة الغالية.