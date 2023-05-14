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11 مايو، 2023
#فيديو | مباحث شؤون الإقامة واللجنة الثلاثية المشتركة تتمكن من ضبط 219 مخالفاً بعدد من المناطق pic.twitter.com/Qdvg8kUOpq— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٤ مايو ٢٠٢٣
#فيديو | مباحث شؤون الإقامة واللجنة الثلاثية المشتركة تتمكن من ضبط 219 مخالفاً بعدد من المناطق
14 مايو، 2023
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