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#فيديو | خروج المشمولين بالعفو في #تشاورية_شمر pic.twitter.com/3YXqcy9hIO— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٥ مايو ٢٠٢٣
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