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فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٩ مايو ٢٠٢٣
pic.twitter.com/XfWSqsUpZi
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32
19 مايو، 2023
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