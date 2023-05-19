فيديو سبر

فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد لحظة وصوله مقر انعقاد القمة العربية الـ 32

19 مايو، 2023
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