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#فيديو | إرادتنا هي مصدر السيادة و السلطة #سعود_العصفور#الإرادة_لا_تبطل#الدائرة_الخامسة pic.twitter.com/4kCdHuRbYo— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٥ مايو ٢٠٢٣
#فيديو | إرادتنا هي مصدر السيادة و السلطة #سعود_العصفور #الإرادة_لا_تبطل #الدائرة_الخامسة
25 مايو، 2023
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