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#فيديو | محمد جوهر حيات بمسيرات سياسية وقضايا وطن #لن_يموت_الحلم #محمد_جوهر_حيات— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢ يونيو ٢٠٢٣
#الدائرة_الأولى
pic.twitter.com/okc605Sk9n
#فيديو | محمد جوهر حيات بمسيرات سياسية وقضايا وطن #لن_يموت_الحلم #محمد_جوهر_حيات #الدائرة_الأولى
2 يونيو، 2023
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