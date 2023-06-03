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31 مايو، 2023
#فيديو | قضـايـا وطــن … بصراحة وعلى المكشوف ! #لن_يموت_الحلم#محمد_جوهر_حيات#الدائرة_الاولى— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٣ يونيو ٢٠٢٣
pic.twitter.com/ReGY1EbP5W
#فيديو | قضـايـا وطــن … بصراحة وعلى المكشوف ! #لن_يموت_الحلم #محمد_جوهر_حيات #الدائرة_الاولى
3 يونيو، 2023
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