حقق متسابق الراليات الكويتي مشاري الظفيري لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات في فئة ال(ميرك.2) التي اختتمت اليوم الأحد بمدينة نيقوسيا في قبرص.

وقال الظفيري في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ختام المنافسات إنه بهذا الفوز يكون قد حقق لقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة السادسة مع مساعده القطري سعدون الكواري “ما يثبت جدارتنا وأحقيتنا بتسيد بطولة الراليات في المنطقة”.

ولفت الظفيري الى أن الرالي الذي انطلق في السادس من أكتوبر الجاري واستمر لمدة يومين شهد منافسات قوية بين مختلف المتسابقين ال26 الذين مثلوا ست دول من مختلف قارات العالم في هذا الرالي الذي بلغت مسافته الإجمالية 670 كيلومترا أقيمت في مناطق جبلية ووعرة.

وأضاف “أهدي هذا الفوز الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح والى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما والى الشعب الكويتي كافة.

وأكد عزمه على مواصلة تحقيق الانجازات والانتصارات ورفع علم الكويت في مختلف المحافل الاقليمية والقارية والعالمية التي يشارك بها.