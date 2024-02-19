“الخدمة المدنية” يطلب حصر شهادات الموظفين في جهات الدولة

خاطب ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية بضرورة تزويده بحصر يشتمل على أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 وحتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.

وجاءت مخاطبة الديوان للجهات بناء على التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.

وبدأت جهات حكومية منها وزارة التربية فعليا بحصر بعض البيانات المطلوبة كالاسم، والرقم المدني، وجهة العمل، والتخصص، والجامعة والدولة المانحة، وذلك من خلال الشاشات المتاحة بالنظم المتكاملة

وطلبت الجهات من قطاعاتها الايعاز لجميع العاملين التابعين ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 2000/01/01 وحتى تاريخه بتزويدهم بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.