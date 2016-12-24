الكويت والعراق يبحثان الحقول النفطية المشتركة الأسبوع الجاري

يبدأ وزير النفط العراقي جبار علي حسين اللعيبي منتصف الأسبوع الجاري زيارة إلى دولة الكويت على رأس وفد فني نفطي رفيع المستوى تستمر يومين لبحث ملفات النفط المشتركة بين البلدين.

وقال اللعيبي، في بيان صحفي وزع اليوم السبت، إن العراق يحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء في دولة الكويت في جميع المجالات وخصوصاً في قطاع النفط والغاز، وأن العلاقات قد شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الوفد سيبحث عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها ملف الحقول النفطية الحدودية بين العراق والكويت، وأيضاً بحث امكانية تزويد الكويت بالغاز الفائض عن حاجة العراق، فضلاً عن دعوة الشركات الكويتية إلى الاستثمار المشترك في المشاريع التي تعلن عنها وزارة النفط في قطاعات الاستخراج والتصفية والحفر والبنى التحتية وغيرها، إضافة إلى بحث تطوير العلاقات الثنائية وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن «هذه الزيارة تأتي انسجاماً مع خطط وتوجهات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لتعزيز العلاقات مع الأشقاء ودوّل الجوار والمنطقة، والعمل على زيادة حجم التعاون وتوسيع مساحة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وبما يخدم المصالح المشتركة».

وأضاف: أن «الزيارة تستغرق يومين يعقد فيها الوفد عدة اجتماعات ولقاءات مع الإشقاء في وزارة البترول الكويتية والمسؤولين في دولة الكويت الشقيقة».