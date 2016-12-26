الفارس: عدم حصول المعلمة البدون على إجازة وضع.. غير مقنع وغير مقبول

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس أنه لن يقبل بظلم أحد يعمل في الوزارة وأن الجميع سواسية في التعامل، مشددا على أن عدم حصول المعلمة البدون على إجازة وضع شيء غير مقنع وغير مقبول.

وأوضح الوزير الفارس أنه طلب إفادة من الوكيل المختص في الوزارة حول هذا الأمر، متسائلا باستغراب هل لأنها (بدون) ممنوعة من إجازة وضع.

وأضاف أنه سيسعى جاهداً لحسم هذا الموضوع بعد دراسته والاطلاع عليه والوقوف على ما إذا كان هناك قانون يمنع هذا النوع من الإجازة للبدون من عدمه.

وأكد: علينا كمسؤولين توفير أفضل الأجواء والمناخ المناسب لهيئاتنا التعليمية لكي يؤدوا عملهم ورسالتهم على اكمل وجه، مثمنا في الوقت نفسه الجهود الكبيرة التي يقوم بها أهل الميدان لخدمة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية.