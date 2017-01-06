صحيفة : بالأرقام.. زيادة الرسوم الصحية على الوافدين عشرات الأضعاف

نشرت صحيفة “الراي” قائمة الأسعار الجديدة التي أعدتها وزارة الصحة زيادة في الرسوم تصل إلى حوالي 500 في المئة للوافدين، وتزيد عشرات الأضعاف للقادمين إلى الكويت بتأشيرة زيارة.

وأغلقت قائمة الأسعار الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها الباب أمام أي من يزور الكويت بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة للعلاج، وبلغت الزيادة أشدها في رفع تكلفة «علاج الاورام بالـ Theraspher» الى 5 آلاف دينار للزائر مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط، وايضا «علاج الاورام بالزيفالين» الى 4 آلاف دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 100 دينار فقط. وزاد «علاج سرطان العظام بالنظائر المشعة وأورام الغدة العصبية» الى 1000 دينار مقابل 500 للمقيم بعد ان كان السعر القديم 50 ديناراً.

وشهدت أسعار الأشعة والتحاليل زيادة لافتة، حيث ارتفع سعر فحص الغدة الدرقية من 15 الى 40 ديناراً للمقيم مقابل 90 ديناراً لمن دخل البلاد بتأشيرة زيارة، كما زادت التكلفة للفحص باستخدام «حقنة الثايروجين» الى 500 دينار للمقيم مقابل 790 للزائر.

شملت الزيادة أيضا فحص المريء والارتجاع المعدي بالحليب وافراغ المعدة وفحص الكبد والطحال والمرارة والاوعية الدموية من 10 دنانير الى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر.

وفي ما يتعلق بفحص قدرة القلب فقد زاد من 10 دنانير الى 50 دينارا للوافد المقيم و100 للزائر، اما فحص تروية القلب بالمجهود والراحة وبالمجهود فقط زاد من 30 الى 50 ديناراً للمقيم و100 للزائر.

ارتفع سعر فحص حجم بلازما الدم من 20 ديناراً الى 250 دينارا للمقيم و470 للزائر، وزاد سعر فحص الثدي من 20 الى 50 ديناراً للمقيمة و100 للزائرة، وفحص الخصية من 10 دنانير الى 40 دينارا للمقيم و90 للزائر، كما زاد فحص الاوردة من 15 الى 40 ديناراً للمقيم و90 للزائر.

وزاد سعر فحص التهوية للرئة إلى 50 ديناراً للمقيم و110 للزائر، اما فحص الكلى بمادة DMSA ومادة MAG3 فقد زاد من 10 دنانير الى 40 دينارا للمقيم مقابل 90 للزائر، اما فحص النخاع الشوكي فزاد من 20 دينارا الى 50 للمقيم و100 للزائر.

ووفقاً لقائمة الأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر سونار الحمل إلى 30 ديناراً بعد أن كان 10 دنانير فقط، وبات رسم الأشعة المقطعية 80 ديناراً مقابل 120 ديناراً لأشعة الرنين المغناطيسي.

القطاع الخاص

وأظهرت مقارنة بين أسعار الخدمات الجديدة التي ستطبقها وزارة الصحة بمثيلاتها في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ان فارق الأسعار يعتبر بسيطاً، وتقل الأسعار في بعض الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص عن الحكومي، بما يعني ان منافسة قوية تلوح بين الجانبين سيكون المستفيد منها بلا شك المريض الباحث عن علاج أفضل بأقل التكاليف.

ففي حين يبلغ سعر فحص الغدة الدرقية في القطاع الخاص نحو 37 دينارا، حددت قائمة الأسعار الجديدة لوزارة الصحة السعر بـ40 ديناراً. وبينما يبلغ سعر فحص تروية القلب بالمجهود في القطاع الخاص نحو 69 ديناراً سيكون في القطاع الحكومي 50 ديناراً، والأمر نفسه بالنسبة لفحص فحص قدرة القلب.

وفيما يترواح سعر فحص الغدة الكظرية في القطاع الخاص من 37 الى 50 ديناراً، فإن وزارة الصحة حددت سعره بـ100 دينار. بينما تساوى سعر فحص الثدي في القطاع الخاص والذي يبلغ نحو 50 ديناراً مع الرسوم الجديدة لوزارة الصحة.

وبينما سيكون سعر الرنين المغناطيسي في القطاع الحكومي 120 ديناراً فإن سعره في القطاع الخاص يصل إلى نحو 165 ديناراً.

ويبلغ سعر الاشعة المقطعية في القطاع الخاص 112 ديناراً بينما في المستشفيات الحكومية سيكون 80 ديناراً. وفيما يتراوح سعر سونار الحمل في القطاع الخاص من 10 إلى 15 ديناراً فقد حددته وزارة الصحة في تسعيرتها الجديدة بـ30 ديناراً.

وعلى الصعيد ذاته، يبلغ سعر اشعة القولون الملونة في القطاع الخاص 55 ديناراً بينما سيكون في القطاع الحكومي 50 دينار، وفيما يبلغ سعر فحص الأوردة في القطاع الخاص نحو 50 ديناراً فإن نظيره في القطاع الحكومي سيكون بـ 40 ديناراً.