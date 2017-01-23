“الصحة”: 14 مشروعا قيد الطرح.. والمستشفى الأميري الجديد بسعة 415 سريرا

أكد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الصحة المهندس ناجي الصقر أن هناك 14 مشروعا جديدا قيد الطرح وتستكمل الوزارة إجراءاتها لتضعها على سكة التنفيذ.

وقال الصقر في لقاء مع جريدة (الراي) اليوم الاثنين إن هناك مشروعا تم الانتهاء من أعمال التصميم ومستندات ومخططات ووثائق الطرح الخاصة به كاملا وثلاثة مشاريع بمرحلة الحصول على الموافقات اللازمة للبدء بمرحلة الطرح.

وأضاف أن هناك عشرة مشاريع أخرى تم الانتهاء من تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التصميم الخاصة بها وفي مرحلة التصميم حاليا وإعداد مستندات ووثائق ومخططات الطرح الخاصة بها.

ولفت إلى بعض المشاريع التي على وشك التسليم منها مشروع هدم وإعادة بناء مركز الفحيحيل الصحي ومبنى ادارة الصحة العامة والمختبرات بمنطقة الصباح الصحية.

وأوضح أن هناك ستة مشاريع مستقبلية في مرحلة إعداد الشروط المرجعية لتعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التصميم وإعداد مستندات ومخططات ووثائق الطرح الخاصة بها.

وذكر الصقر أن هذه المشاريع تضم مستشفى مدينة صباح الأحمد السكنية ومستشفى الطب الطبيعي الجديد ومستشفى ابن سينا الجديد ومركزا صحيا بمنطقة النسيم ومركزا صحيا بمنطقة الواحة ومركزا صحيا بمنطقة مشرف.

وبين أن العمل جار الآن لتجهيز مواقع مشاريع مبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار الذي سينفذ بمستشفى مبارك الكبير ومركز صحي تخصصي بمنطقة سلوى وتوسعة لحوادث مستشفى العدان وتسليمها للمقاولين الفائزين.

وأشار إلى مشاريع يتم تنفيذها من قبل الديوان الأميري منها مشروع مستشفى الجهراء الجديد وهو بمرحلة التنفيذ وتاريخ التسليم التعاقدي للمشروع 31 مارس العام المقبل ومشروع مركز التعاونيات لنقل الدم بمستشفى الجهراء بتبرع من اتحاد الجمعيات التعاونية.

وقال إنه تم الانتهاء من مهبطي مستشفيي العدان ومبارك الكبير ودخولهما الخدمة الفعلية والانتهاء من مهبط الجهراء وتتم إجراءات التسلم والانتهاء من إنجاز نسبة 95 في المئة من مهبط مستشفى الصباح وتجري حاليا إجراءات إيصال التيار الكهربائي تمهيدا للتسلم ويجري التنسيق كذلك مع البلدية لتخصيص موقع لمهبط مستشفى الفروانية.

وذكر الصقر أن سعة مبنى المستشفى الأميري الجديد الذي يجري تنفيذه حاليا تبلغ 415 سريرا ويتكون من 11 دورا وأربعة سراديب ودور أرضي ويتكون السرداب الأول من صيدلية ومخزن وسجلات طبية ونفق يربط المبنى الجديد مع المستشفى القائم فيما ستخصص السراديب الثلاثة الأخرى لمواقف السيارات.

وأفاد بأن الأدوار العليا ستضم عيادات خارجية وقسم الأشعة والطب النووي وجسرا يربط بين المبنى الجديد مع المستشفى القائم وأجنحة المرضى وغرف عزل ومهبط طائرة هليكوبتر كما يشمل العقد ترميم وتأهيل المستشفى القائم وتنفيذ وتجهيز تسع غرف عمليات جديدة.

ولفت إلى أنه يتم أيضا تنفيذ سبعة مراكز إسعاف بمناطق مختلفة من البلاد ومركز إسعاف رئيسي بمستشفى الجهراء حيث تجري أعمال الخرسانات بمواقع كبد والصبية والقرين والشويخ وصبحان بنسبة إنجاز إجمالية للأعمال الإنشائية بلغت 22 في المئة.

وقال الصقر إنه يجري أيضا التجهيز للبدء بموقعي السالمي وأم العيش وبالنسبة لمركز الإسعاف الرئيسي بمستشفى الجهراء فتجري أعمال التنفيذ بنسبة إنجاز إجمالية تبلغ 35 في المئة.

وعن نسب الإنجاز بالمستشفيات الجديدة بين أن الإنجاز في (الأميري) و(الجهراء) و(الصباح) و(الفروانية) و(العدان) ومركز مكافحة السرطان والأمراض السارية يسير بشكل جيد.