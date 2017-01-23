النصف: مناقصة الأنابيب عليها ملاحظات وتم إحالتها للمجلس الأعلى للبترول

أعلن النائب راكان النصف أن مناقصة الأنابيب النفطية تم إحالتها على المجلس الأعلى للبترول بعد تثبيت اعتراض ممثل وزارة النفط عليها خلال اجتماع لجنة المناقصات المركزية.

وأوضح إن إحالة المناقصة على المجلس الأعلى للبترول لا تعني أن الملف أغلق، فالمجلس الأعلى سيكون أمامه اختبار حقيقي في مواجهة قوى الفساد التي تسعى إلى تمرير المناقصة بصورة مخالفة دون اعتبار لرأي المؤسسات الرقابية في الدولة وعلى رأسها تقرير ديوان المحاسبة.

وطالب النصف سمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول الشيخ جابر المبارك بحماية قياديي القطاع النفطي من الضغوط التي تمارس عليهم والتهديدات والابتزاز الذي يتعرضون له بسبب مواقفهم الوطنية في الدفاع عن المال العام.

وأضاف النصف: “حين يطالب البعض بترسية مناقصة مليونية أكدت الجهة الرقابية مخالفتها الإجراءات القانونية وليس الفنية فهذا يضع علامات استفهام كبيرة عليهم”.