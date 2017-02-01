اليمن.. إحباط تهريب كتب إيرانية “طائفية”

ضبطت السلطات الأمنية اليمنية في منفذ «الشحن» بمحافظة المهرة أمس الأول، شحنة كتب إيرانية ذات توجه طائفي، كانت في طريقها إلى صنعاء.

ووجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية بالتحفظ على الكتب المضبوطة حتى تتخذ بشأنها الإجراءات القانونية، كونها تساهم في نشر الفتن والطائفية بين أبناء المجتمع، مشددا على حظر ومنع دخول الكتب الطائفية إلى اليمن من المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الشرعية؛ لما لذلك من ضرر على حاضر ومستقبل اليمنيين.

وأشار عطية إلى أن الميليشيات الحوثية تسمم أفكار اليمنيين بأفكار طائفية تخالف الفكر الوسطي لأبناء اليمن، موضحا أن شحنة الكتب الإيرانية تنشر المذهب الإثنى عشري.

وكانت المقاومة الشعبية في تعز قد ضبطت العام الماضي كتبا ومجلدات باللغة الفارسية بعضها من تأليف الخميني، كما ضبطت كتبا تحمل صورا لشخصيات إيرانية وحوثية في منزل قيادي حوثي في حي المطار غرب تعز العام الماضي.