فينغر مستغربا حملة الهجوم عليه: النني من أفضل لاعبي آرسنال.. إنه وقود الفريق

كشف، المدير الفنى لنادى آرسنال الفرنسى آرسين فينغر عن مميزات المصري محمد الننى والأسباب التى دعته للتعاقد مع اللاعب من بازل السويسرى.

وقال فينغر، فى تصريحات للصفحة الرسمية لنادى أرسنال، «أنا سعيد جيداً بالننى، لأنه يشكل إضافة قوية للفريق، هو يدافع بشكل جيد، وهو يمثل وقودا لمحرك الفريق».

وأضاف،«محمد الننى يعكس صورة رائعة لمصر، فهو شخص متواضع، أتمتع بالعمل معه يومياً، هو يريد التطوير من نفسه باستمرار، لذلك أراه من أفضل اللاعبين فى نادى آرسنال».

تأتى تصريحات آرسين فينغر تجاه محمد الننى، وسط حملة انتقادات عنيفة يتعرض لها الأخير من الجماهير كون اللاعب لم يظهر بمستواه المعهود فى مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية فى الغابون