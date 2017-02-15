عريقات: سيناء أرض مصرية.. ولا دولة فلسطينية فيها

قال أمين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الأربعاء، إن «الحكومة الإسرائيلية تدفن حل الدولتين، وتلغي فكرة إقامة دولة فلسطين»، مشددا أن «سيناء أرض مصرية ولا نسعى لإقامة دولة فلسطين فيها، ونرفض التقارير التي تحدثت بهذا الشأن».

وأضاف عريقات في مؤتمر صحفي «من يدمر خيار الدولتين يجب أن يتعامل مع خيار الدولة الديمقراطية الواحدة التي يتساوى فيها الجميع من كل الأديان».

وأوضح: «طُلب منا الالتزام بخيار الدولتين وقمنا بذلك حتى اليوم، لا نزال نتمسك بخيار الدولتين وبالقانون الدولي».

ودعا عريقات الأسرة الدولية إلى الانضمام إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، لافتا إلى أن «الحل بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفلسطين هو حل الدولتين»، مشددا: «لا دولة فلسطينية بدون غزة».

وأشار إلى أن «البديل عن حل الدولتين دولة واحدة غير دينية يعيش فيها المسلمون، والمسيحيون، واليهود بالتساوي».

وقال عريقات: «من يؤمن بالسلام يجب أن يقول لنتانياهو كفى استيطانا»، مؤكدا أن «الحل الأمثل هو دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب».

وتابع: «لم تصلني أي معلومات رسمية من واشنطن بشأن عملية السلام ونريد معلومات منها وليس عنها، نقول لإسرائيل كفى استيطانا وإملاءات».

وكان مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن «واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».