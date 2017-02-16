ضجيج النجاح

النجاح في مجال معين هو هدف كل شخص في العالم، مما يعني النجاح يعتبر أمنية كل شخص سواء لديه القدرة على ذلك أم لا، ولكن النجاح ليس سهل المُنال، فالنجاح يحتاج إلى رغبة وتفاؤل ثم كفاح وإنجاز حتى تحصل عليه، و في بعض الأحيان قدرك هو أن تكون شخص ناجح مثلاً أن ترث شركة معينة بعد والدك، و حين يكون النجاح في مجال أنت تحبه فإن ذاك سوف يُشعرك بشعور جميل جداً، شعور أنك حصلت على مُرادك و حصلت على ما كنت تطمح إليه، وأنا واثق بأن من يذق حلاوة النجاح يكون متعطشاً للمزيد، كما أنه سيود لو أن يصل لأبعد حد من النجاح ما دامت الفرصة موجودة.

مشكلة بعض الأفراد هي الإستهانة بقدراتهم؛ مما ينتج الإحباط أو قد يستبعدون فكرة النجاح أساساً مما يجعلهم متقاعسين بلا طموح وبلا حافز يستطيع تحفيزهم.

ولكل شخص ناجح ضريبة و ضريبته هي ظهور أُناس حاقدون و كارهون له، فمن طبيعة بعض البشر للأسف الحقد و الكراهية، و ستجد ذلك في كل مكان تكون ناجح فيه، لذلك عندما تجد نفسك ناجحاً عليك أن تجتنبهم بحكمة يعني كن كالقافلة التي تسير ولا تلتفت لهم.

ختاماً كن شخص طموح واسعى للنجاح فالطموح طاقة روحية في حياة الإنسان، تصرّف كما لو أنه من المستحيل أن تفشل، وآمل بأن رسالتي قد أثّرت بشكل إيجابي، قال أحد الشعراء:”و اجعل خيالك سامياً فلطالما سمت الحقيقة بإمتطاء خَيال .. أبْعِد مُناك على الدوام فكُلما دانَ النجاح علت مُنى الأبطال.”