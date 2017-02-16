ترمب: هؤلاء المهاجرون سنعاملهم بـ”قلب كبير”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده ستتعامل بـ”قلب كبير” مع المهاجرين غير الشرعيين، الذين قدموا منذ صغرهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي، قائلا:” سنتعامل بقلب كبير مع المهاجرين الشرعيين الذين جاؤوا إلى البلاد وهم أطفال”.

وأضاف ترامب أنه يجري صياغة أمر تنفيذي بديل من أجل حظر السفر سيأخذ في اعتباره قرار المحكمة الأخير.

وكانت محكمة أميركية قد علقت أمرا تنفيذيا من ترامب بشأن منع دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة بشكل مؤقت إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أن ترامب سيبدل “في المستقبل القريب” أمره التنفيذي، بحسب وثائق قضائية.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء التبديل المرتقب ينبغي لمحكمة الاستئناف الأميركية، الدائرة التاسعة، ألا تعيد النظر في الحكم الذي علق الأمر الذي أصدره ترامب في 27 من يناير.