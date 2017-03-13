وقعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله كما وقعها عن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى دولة الكويت كارلفريد بيرغنر.
حضر مراسم التوقيع السفير وليد علي الخبيزي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا والسفير ضاري عجران العجران مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم والسفير أيهم عبداللطيف العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير والسفير صالح سالم اللوغاني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
“الخارجية” توقع مع ألمانيا اتفاقية إعفاء الجوازات الدبلوماسية والخاصة
وقعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله كما وقعها عن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى دولة الكويت كارلفريد بيرغنر.
تعليق واحد
يازين الامارات…تلف العالم كله لمصلحه المواطن العادي..وتذليل عقبات السفر..والحصول علي تسهيلات…وربعنا يدورون..مصلحه(ربعهم)..وكان هذه الهيئه انشات لقطاع خاص…الحمدالله والشكر…علي نعمه العقل…الله يرحم ايام..توفير الزبيدي..والزعفران…اللي كنا نتندر فيه…بالاعلام