“ديوان الخدمة”: 23 ألفا و902 مواطن ينتظرون التوظيف

كشفت إحصائية لديوان الخدمة المدنية أن هناك 23 ألفا و902 مسجل في الديوان ينتظرون التوظيف.

وأوضحت الإحصائية، أن عدد الإناث المسجلات بقائمة الانتظار بلغ 17975، في حين وصل عدد الذكور إلى 5927 مسجلا.

وأظهرت أن عدد الذين تم ترشيحهم بشكل مباشر من آخر فترة تسجيل «الفترة الـ58» والتي كانت الشهر الجاري دون انتظار قائمة اسماء المرشحين التي يعلنها الديوان دورياً شمل 15 مرشحة من اصل 4558 قمن بالتسجيل، أما الذكور فتم ترشيح 8 من اصل 2537 متقدما.

كما أشارت الإحصائية إلى وجود 12066 وظيفة شاغرة في الدوائر الحكومية شملت 10 وظائف لحملة الدكتوراه و21 لحملة الماجستير و6560 لحملة البكالوريوس، اضافة الى 2853 لحملة الدبلوم .