سفارة الكويت في لندن تدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والالتزام بتعليمات الشرطة

دعت سفارة الكويت في المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين المتواجدين في لندن إلى أخذ الحيطة والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية عقب حادث الاعتداء على أحد رجالها قرب مبنى البرلمان البريطاني.

ونبهت السفارة في بيان تلقته «كونا» جميع المواطنين الكويتيين الى الالتزام بإجراءات الامن والسلامة التي تفرضها السلطات البريطانية في مثل هذه الظروف.

ودعا البيان إلى ضرورة الاتصال بالسفارة على الرقم التالي 02075903400 في أي وقت في حال الحاجة أو التعرض لاي مكروه، مشيرا إلى انه تم ابلاغ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع المملكة المتحدة وايرلندا لإيصال رسالة التحذير.

وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان مقتضب انها ستتعامل مع هذا الاعتداء كعمل ارهابي الى ان تثبت التحقيقات عكس ذلك.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قد ذكرت ان الشرطة البريطانية قتلت شخصا اعتدى على احد رجالها بالطعن بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني، مشيرة الى ان الشرطة اغلقت كل الطرق المؤدية الى البرلمان والطرق المحيطة به.