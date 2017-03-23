“الخدمة المدنية”: مساواة عاملي بند المكافآت بموظفي العقد الثاني في الإجازات

أدخل مجلس الخدمة المدنية تعديلات على بعض مواد قراره رقم 2017/5 الخاص بنموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت أعمال أخرى، يتيح لهم التمتع بالإجازات الممنوحة للعاملين بموجب العقد الثاني.

وأصدر المجلس قرارا يحمل رقم 2017/2 يتضمن تعديلا على المواد 6، 9، 10، حيث سمحت المادة 6 المعدلة للعاملين على «بند المكافآت» بالحصول كافة الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني مثل اجازة الأمومة والحج، كما سمح لهم الحصول عند انتهاء خدمته على بدل نقدي عن رصيد اجازاته الدورية أسوة بالعقد الثاني.

ومنعت المادة 9 المعدلة المتعاقد على بند المكافآت من استحقاق اي اجازات أو مزايا أخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في القرار 2017/5 او العقد المرافق، كما لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة او اي مزايا اخرى عند انتهاء العقد خلاف المنصوص عليها في هذا القرار لاي سبب من الاسباب.

وصرحت المادة 10 المعدلة من القرار 2017/5 لفئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على بند المكافات بشرط ان يتقدموا بما يفيد تسجيلهم، ولا يجوز التعاقد معهم بأي نوع اخر من أنواع العقود المقررة ما لم يحصلوا على البطاقة المدنية.

كما استبدل القرار نص المادتين الـ 4، والـ 5 من نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال اخرى المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية حيث اعطى البند الرابع للطرف الثاني من العقد الحق في الحصول عن أيام الراحات والعطلات الرسمية ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني ويطبق في شأن هذه الاجازات ذات الشروط والاحكام، ويصرف له عند انتهاء الخدمة بدل نقدي عن رصيد الاجازات الدورية وفقاً للمتعاقدين بالعقد الثاني.