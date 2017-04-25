‏⁧‫الكويت‬⁩ تقر أول منحة للعراق منذ 27 عاماً

قال مسؤول عراقي اليوم الثلاثاء، إن الكويت أقرت منحة قدرها 100 مليون دولار للعراق لدعم المشروعات الإنسانية وجهود الإعمار في مناطق استعيدت من تنظيم داعش.

والمنحة أول مساعدة مالية كويتية للعراق منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقالت متحدثة باسم صندوق إعادة الإعمار العراقي، إن مسؤولين من البلدين وقعا على اتفاقية المنحة في الكويت اليوم الثلاثاء، وقال رئيس الصندوق، مصطفى الهيتي، في بيان، إن اتفاقية المنحة بداية مشجعة لمزيد من التعاون بين العراق والكويت.

ويهدف التمويل إلى إعادة بناء المدن والمناطق المستردة من تنظيم داعش الذي أعلن الخلافة في العراق وسوريا عام 2014.

وأثرت الحرب ضد التنظيم وكذلك تراجع أسعار النفط على ميزانية الحكومة العراقية مع اعتمادها شبه الكامل على مبيعات النفط.