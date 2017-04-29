محليات

طقس اليوم : انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار

الوطن
منذ 26 دقيقة
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حذرت إدارة الأرصاد الجوية من انخفاض الرؤية الأفقية (خلال الساعات القليلة القادمة) بسبب الغبار العالق تصل إلى أقل من 500م على بعض المناطق .

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا وتتكاثر السحب والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطارخفيفة متفرقة، نهاراً.

كما توقعت أن يسود طقس غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 30 كم/ساعة، خلال ساعات الليل.

وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 39 والصغرى 28.

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